Стали известны подробности встречи главы Минздрава с представителем ВОЗ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко провел встречу с директором департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации Всемирной организации здравоохранения Роджерио Гаспаром, сторонам удалось обсудить вопрос о включении российского ведомства в перечень регуляторных органов ВОЗ. Такие подробности приводятся на официальном сайте ведомства в четверг, 27 января.

Представитель ВОЗ высоко оценил взаимодействие с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины «Спутник V».

Очередной визит экспертов ВОЗ намечен на февраль, пояснили в Минздраве России.

Гаспар подчеркнул, что Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, так как ее регуляторная система в достаточной мере развита.

Ранее иммунолог, специалист в сфере экономики здравоохранения Николай Крючков сообщил, что заявление представительницы ВОЗ в России Мелиты Вуйнович о сроках признания вакцины «Спутник V» является настораживающим, поскольку не содержит никаких конкретных сроков.

Эксперт указал, что процедура уже слишком затянулась, поскольку изначально ожидалось, что препарат будет одобрен в конце 2021 года.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2022 году. Такой вариант допустила представитель организации в России Мелита Вуйнович.