Франция отправит в Румынию экспертов для подготовки миссии НАТО

Эксперты французского Минобороны прибудут в Румынию в четверг, 27 января, чтобы изучить параметры развертывания миссии НАТО в стране. Об этом заявила министр обороны страны Флоранс Парли, цитату приводит РИА Новости.

«Я знаю, что текущая ситуация с безопасностью вызывает беспокойство на восточном фланге Европы. В этом контексте румыны справедливо стремятся укрепить собственную безопасность, поскольку напряженность на Украине продолжает нарастать», — пояснила Парли. Министр добавила, что Париж хочет поддержать партнеров альянса, для чего отправляет экспертов по подготовке миссии НАТО.