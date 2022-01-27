Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция отправит в Румынию экспертов для подготовки миссии НАТО

Эксперты Минобороны Франции прибудут в Румынию для изучения параметров развертывания НАТО

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Эксперты французского Минобороны прибудут в Румынию в четверг, 27 января, чтобы изучить параметры развертывания миссии НАТО в стране. Об этом заявила министр обороны страны Флоранс Парли, цитату приводит РИА Новости.

«Я знаю, что текущая ситуация с безопасностью вызывает беспокойство на восточном фланге Европы. В этом контексте румыны справедливо стремятся укрепить собственную безопасность, поскольку напряженность на Украине продолжает нарастать», — пояснила Парли. Министр добавила, что Париж хочет поддержать партнеров альянса, для чего отправляет экспертов по подготовке миссии НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об оставшемся без ответа США пункте предложений по безопасности
Лавров прокомментировал ответ США на предложения по гарантиям безопасности
Россия обнародует ответ США на предложения по гарантиям безопасности
Нежелание США обнародовать ответ на предложения России объяснили
В ЛНР оценили угрозу применения комплексов Javelin украинской армией
Ведущий Первого канала показал свою квартиру
Инфекционист оценил вероятность появления способного вытеснить омикрон штамма
Звезда сериала «Мелроуз Плейс» Морган Стивенс найден мертвым
Девушки без шеи на показе модного бренда стали мемом в соцсетях
В США увидели выгоду Китая от кризиса на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter