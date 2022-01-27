Женщина рассказала о странных изменениях тела после прививки от коронавируса

Жительница Австралии обнаружила странные изменение в своем теле после вакцинации от коронавируса. На видео в Instagram, где она рассказывает о случившемся, обратили внимание в Daily Mail.

Блогерша Ти Джей (Tee Jay) из Мельбурна, известная под никнеймом Wippa Snippa, объяснила, что после второй прививки американским препаратом Pfizer ее соски отвердели и остаются таковыми много недель спустя. «Они стоят даже в 40-градусную жару и даже когда я просто иду по супермаркету или на меня смотрит хейтер», — пожаловалась героиня материала и осведомилась, сталкивались ли ее подписчики с подобной проблемой.

Ролик австралийки набрал около четырех тысяч лайков. Некоторые пользователи соцсети признались, что заметили у себя тот же самый побочный эффект. «Слава Богу, я такая не одна. С моим телом происходит то же самое», «У меня так же, и я долго не могла понять, в чем причина. А потом догадалась — во всем виноват Pfizer», «Аналогично! Они такие твердые, что я могу сушить на них свое пляжное полотенце», — высказались юзеры.

В июле 2021 года пластический хирург Игорь Короткий дал объяснение росту груди у женщин после вакцинации от коронавируса. По его словам, случаи увеличения груди у жительниц Норвегии после введения американского препарата Pfizer могут быть связаны с определенным уровнем хронического воспалительного процесса, потому что каждая прививка — это вызванное заболевание.