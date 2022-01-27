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Суд арестовал мать пропавшей в Новгородской области девочки

Мать пропавшей в Новгородской области отправили в СИЗО до 24 марта

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новгородской области суд отправил в СИЗО до 24 марта многодетную мать, задержанную после пропажи годовалой дочери. Об этом в четверг, 27 января, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для ее сожителя. Как сообщает ТАСС, всего у женщины восемь детей, семерых из которых в 2021 году отправили в приют в связи с трудной жизненной ситуацией в семье.

26 января сообщалось, что женщину и ее сожителя задержали после того, как в печи их бани обнаружили кости. Однако позже выяснилось, что останки принадлежат животному.

О пропаже в городе Холме Новгородской области годовалой девочки сообщалось 25 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело было передано в центральный аппарат СК.

Прокуратура Новгородской области также начала проверку чиновников, которые работали с семьей.

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Елизавета Новикова
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