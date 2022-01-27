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Китай пожертвовал спасением планеты ради своей выгоды

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался ставить под угрозу экономику ради экологии

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Председатель Китая Си Цзиньпин выразил готовность пожертвовать спасением планеты ради выгоды своей страны. Политик заявил, что достижение климатических целей не должно ставить под угрозу экономику, уточняет Bloomberg.

На заседании политбюро Си Цзиньпин отметил, что сокращение выбросов углекислого газа не должно пагубно влиять на благополучие граждан. Поставки еды, энергии и материалов для обеспечения комфорта жителей страны власти считают не менее приоритетными. По словам председателя, Китай должен быть уверен, что имеет достаточно угля, нефти и газа. Си Цзиньпин подчеркнул, что не будет платить благополучием экономики страны за восстановление экологии.

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Ранее в январе эксперты из Greenpeace заявили, что Китаю не удастся прийти к углеродной нейтральности к обещанному сроку. Власти страны планируют минимизировать выбросы CO2 к 2060 году, однако аналитики назвали этот план нереалистичным, учитывая текущий темп развития рынка электрокаров КНР. Чтобы исправить ситуацию и выполнить обещание, Greenpeace рекомендует Китаю отказаться от двигателей внутреннего сгорания уже к 2030 году.

Нина Ташевская
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