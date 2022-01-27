Гендиректор «Дождя» вышла в свет в прозрачной водолазке без нижнего белья

Генеральный директор телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Фотографии публикует журнал Tatler.

Известно, что журналистка посетила российскую премьеру фильма режиссера Педро Альмодовара «Параллельные матери», которая состоялась в кинотеатре «Художественный» в Москве 26 января. Синдеева вышла в свет в слипонах, темных брюках и черной водолазке из прозрачной ткани, которая оголяла ее грудь. При этом на снимке видно, что на ней нет нижнего белья.

Пользователи сети принялись обсуждать образ гендиректора «Дождя» в комментариях под размещенными кадрами. Некоторые юзеры раскритиковали ее провокационную одежду. «Как-то все это грустно», «Эстетика вышла из чата», «Это очень печально, когда вместе с молодостью разум начинает покидать голову», «У Натальи, к сожалению, все выглядит так, будто она одевалась в темноте, а бюстгальтер просто забыла или не нашла», «Зачем так одеваться на публику?» — писали они.

В то же время другие комментаторы похвалили Синдееву за смелость. «Смело!», «Вай нот, если это красиво», «Наташа невероятная», «Наталья, супер! Молодец! Красотка! Так держать!», «Зная прошлый диагноз Натальи — только респект! А ханжи пусть смотрят кино в шерстяных пуловерах», «Шикарная женщина!», «Хороша», — восхищались фанаты.

В январе младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти снялась в сетчатом платье без нижнего белья. На опубликованном в сети изображении 24-летняя знаменитость позирует в белом сетчатом мини-платье с кружевными вставками и перчатках из такого же материала.