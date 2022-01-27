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Пушков объяснил отсутствие превентивных санкций против России со стороны Запада

Сенатор Пушков: новые санкции США против России могут привести к разрыву дипотношений
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему Запад лишь угрожает России, но при этом отказывается вводить превентивные санкции. По его словам, у отсутствия новых антироссийских экономических ограничений есть две причины.

«Во-первых, санкции имеют смысл только тогда, когда они являются угрозой. Когда они уже приняты, они уже не являются угрозой для второй стороны, они становятся реальностью. Если вы и так находитесь под санкциями, какой вам смысл сдерживать себя? Вы уже можете позволить себе любые действия. Второй мотив состоит в том, что если США задействуют санкции вроде отключения России от SWIFT, прекращения операций с российским госдолгом и применят меры против долларовых операций российских банков они лишатся каких-либо других рычагов воздействия на Российскую Федерацию и ее политику», — отметил Пушков.

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Кроме того, он подчеркнул, что введение подобных санкций превентивно является лишь самой крайней мерой, поскольку в этом случае Соединенные Штаты фактически объявляют России тотальную экономическую и политическую войну. Это ухудшит и без того достаточно плохие отношения между государствами и может и вовсе привести к разрыву дипломатических отношений, заявил он. Поэтому все понимают, что такие шаги не будут предприняты, заключил сенатор.

Ранее руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН и эксперт клуба «Валдай» Павел Шариков заявил, что в последнее время между Россией и США обострилось мировоззренческое, философское противостояние, следствием которого стал последний виток эскалации.

Марина Совина
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