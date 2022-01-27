Тренер сборной России сравнил условия на Олимпиаде с тюремными

Cтарший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Пекине. Его слова приводит Metaratings.

«Отель — трасса — отель, только такой распорядок нас ожидает. Все жестко: нас ждут условия, приближенные к тюремным», — привел сравнение Салагаев. Он отметил, что на Играх будет действовать очень жесткий ковид-протокол. Согласно нему, носить маски обязательно везде, а контактировать с представителями других делегаций запрещено.

Салагаев посетовал, что из-за строгих ограничений теряется олимпийская атмосфера. «У меня точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Все будет сходиться к одному: повезет не вылететь из-за тестов или не повезет», — поделился тренер.

25 января стало известно, что фигурист Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры из-за болезни. Он сдал положительный тест на COVID-19. Под вопросом находится участие в Играх бобслеистов Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, скелетониста Никиты Трегубова и хоккеиста Артема Анисимова. Их тесты также показали положительный результат.