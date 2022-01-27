Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назарбаева снимут с должности главы правящей партии Казахстана

Назарбаева освободят от должности главы партии Nur Otan на съезде 28 января

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева освободят от должности главы правящей партии Nur Otan на внеочередном съезде политсилы, который состоится 28 января. Повестку съезда на своей странице в Twitter опубликовал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

«Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав политического совета», — написал Байбек.

Ожидается, что на съезде с должности председателя правящей партии снимут бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Его место займет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Материалы по теме:
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
13 января
«В местной элите идет борьба» Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
«В местной элите идет борьба»Кто стоял за массовыми протестами в Казахстане и могут ли они захлестнуть всю Среднюю Азию
20 января

В ноябре 2021 года Назарбаев заявлял о том, что принял решение сложить полномочия главы партии. По его мнению, политсилу должен возглавлять президент страны.

Ранее парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Вскоре митингующие стали требовать отставки правительства, а также ухода Назарбаева из политики и люстрации людей из его окружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
На Украине задержали застрелившего сослуживцев солдата
Женщина отвела сына в школу в халате и была пристыжена другими родителями
В России госпитализировали 12 807 пациентов с коронавирусом
На Украине начали служебное расследование из-за стрельбы в Днепре
В «Векторе» прокомментировали появление нового коронавируса в ЮАР
ЛНР сообщила о скором наступлении ВСУ в Донбассе
Чеченский омбудсмен потребовал возбудить дело против правозащитника Каляпина
Иммунолог оценил возможность заразиться омикроном во время еды
Названы наиболее опасные симптомы заражения омикроном у детей
Диетолог назвала восемь полезных для зрения продуктов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter