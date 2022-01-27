Назарбаева снимут с должности главы правящей партии Казахстана

Экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева освободят от должности главы правящей партии Nur Otan на внеочередном съезде политсилы, который состоится 28 января. Повестку съезда на своей странице в Twitter опубликовал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

«Постановлением политического совета Nur Otan (согласно пункту 9.4. Устава) утверждена повестка XXI внеочередного съезда: об избрании председателя партии; о внесении изменений и дополнений в устав; о внесении изменений в состав политического совета», — написал Байбек.

Ожидается, что на съезде с должности председателя правящей партии снимут бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Его место займет действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре 2021 года Назарбаев заявлял о том, что принял решение сложить полномочия главы партии. По его мнению, политсилу должен возглавлять президент страны.

Ранее парламент Казахстана отменил пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на газомоторное топливо. Вскоре митингующие стали требовать отставки правительства, а также ухода Назарбаева из политики и люстрации людей из его окружения.