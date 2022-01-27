Политолог рассказал об устранении США пророссийских европейских политиков

Политолог, журналист Виталий Третьяков в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что США имеют огромное количество рычагов давления и большое влияние для того, чтобы устранять неугодных ей политиков в Европе, которые высказываются за нормализацию отношений с Россией. Он отметил, что тактика борьбы с такими политиками кардинально отличается от сценариев цветных революций, которые Вашингтон устраивал в странах третьего мира.

«У американцев достаточно рычагов влияния на политический класс почти всех европейских стран. Устранить неугодного политика или его администрацию они могут в любой европейской стране, что периодически демонстрируют. Как пример — история немецкого адмирала, который произнес слова, несколько расходящиеся с официальной линией США и вроде бы своего правительства, за что его моментально отправили в отставку, якобы по собственному желанию», — заявил политолог.

Он добавил, что в подобных ситуациях Европа выступает в качестве объекта международной политики, а не ее субъекта. Он подчеркнул, что европейские страны не играют собственной самостоятельной роли в конфликте, который сложился между Москвой и Вашингтоном. Примером тому является ситуация с запуском газопровода «Северный поток-2», при которой Германия не может ничего сделать два года, заключил Третьяков.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал США страной, не готовой «играть вторым номером», в связи с чем в переговорах с американцами возникает такое большое количество разногласий. По его мнению, примирение Штатов с Россией возможно лишь в условиях ослабления влияния Вашингтона в мире.