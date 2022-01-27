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Главы немецких гигантов собрались поговорить с Путиным

Bloomberg: руководители немецких компаний планируют обсудить с Путиным вопросы экономики
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Руководители немецких корпораций планируют обсудить с президентом России Владимиром Путиным экономические вопросы, пишет Bloomberg. Онлайн-встречу собираются провести на фоне обсуждения новых санкций Запада в связи с ситуацией на Украине.

Разговор организует берлинский Восточный комитет немецкой экономики, он должен состояться 3 марта. Во встрече примет участие глава Metro Штеффен Гройбель, сообщил представитель торговой сети. Кто еще будет участвовать, пока неясно, но в Восточный комитет входят такие промышленные гиганты, как Siemens и Volkswagen, а также множество других мелких и средних компаний, у которых есть деловые связи с Восточной Европой и Азией. В организации подтвердили планы на проведение встречи, пишет ТАСС.

С Россией у бизнеса ФРГ также крепкие связи, несмотря на непростые политические отношения: у Volkswagen и химического концерна BASF в стране работают заводы. Россия — 14-й из крупнейших торговых партнеров Германии, объемы торговли оценивались в 2020 году почти в 45 миллиардов евро.

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Германия также в значительной мере зависит от российского газа. Глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек указал, что речь идет о 55 процентах поставок. По данным СМИ, Берлин уже попросил партнеров сделать исключение для энергетического сектора при введении антироссийских санкций по Украине.

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Платон Щукин
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