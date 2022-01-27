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Российский химик оценил вероятность отравления веществом для рентгеноскопии

Кандидат химических наук Дорохов: самим сульфатом бария в принципе отравиться невозможно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Смертельная доза сульфата бария, который используется для рентгеноскопии, составляет 800-900 миллиграмм на литр, им в принципе невозможно отравиться. Так возможность принять смертельную дозу вещества оценил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, его слова приводит Telegram-канал Zvezdanews.

«Самим сульфатом бария в принципе отравиться невозможно. Сколько бы вы его ни съели, концентрация солей бария в желудке не будет превышать одного миллиграмма на литр», — заявил химик.

Он отметил, что в таком случае для смертельного отравления нужно 800-900 миллиграмм на литр, что практически в тысячу раз больше.

26 января стало известно об отравлении пациентов городского медцентра №1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге. Они скончались после того, как прошли обследование органов желудочно-кишечного тракта. Сначала Следственный комитет по Санкт-Петербургу сообщал о двух погибших. 27 января список увеличился до трех, еще трех человек госпитализировали в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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Никита Абрамов
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