Россиян предупредили об уголовном наказании за продажу «ручки разведчика» с функцией тайной фото- и видеозаписи. Соответствующее решение в отношении жителя Нижнего Новгорода вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции, передает РИА Новости.

Мужчина получил штраф в размере 20 тысяч рублей по статье 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконные производство и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В суде разъяснили, что ответственность наступает в том случае, когда такие средства используются без лицензии и не в рамках полномочий органов, ведущих оперативно-розыскную деятельность.

Фигурант разместил в интернете объявление о продаже «ручки разведчика» с камерой и диктофоном. К нему обратился гражданин, который провел контрольную закупку. Продавец объяснил ему, как пользоваться устройством, при этом пояснил, что на территории России оно не продается, поскольку запрещено. После этого он получил от покупателя десять тысяч рублей и был задержан.

Отмечается, что защита пыталась добиться отмены приговора и оспаривала его в нескольких инстанциях, доказывая, что у россиянина не было умысла на сбыт спецсредства, однако кассационная жалоба была отклонена, приговор остался в силе, а наказание было признано соразмерным содеянному.

Ранее французского туриста посадили в тюрьму в Иране на восемь лет из-за фотографий с дрона. В мае 2020 года полиция Ирана арестовала 36-летнего Бенжамена Бриера после запуска летательного аппарата вблизи ирано-туркменской границы. На протяжении полутора лет мужчина находился под стражей, а в январе 2022 года суд приговорил француза к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже, а также еще к восьми месяцам за пропаганду против ислама.

