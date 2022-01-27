В Роспотребнадзоре оценили защиту переболевших омикроном от других штаммов

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова оценила защиту иммунитета у людей, переболевших омикроном, от других штаммов коронавируса. Ее слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По мнению эпидемиолога, иммунитет, который будет вырабатываться в отношении омикрона, вряд ли будет надежно защищать от других вариантов, особенно новых. Она напомнила, что вирус склонен к мутациям, а при его быстром распространении риск их появления растет. Поэтому не стоит предполагать, что к последующим вариантам коронавируса сформируется надежный иммунитет.

Ранее Татьяна Руженцова рассказала, что омикрон-штамм коронавируса способен серьезно поражать сосуды. Он как и другие штаммы, влияет на сосуды и повреждает их стенки. Из-за этого запускается механизм сосудистого спазма и тромбообразования, объяснила она.