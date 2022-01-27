Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Молдавии допустила начало войны в Восточной Европе

Президент Молдавии Майя Санду: в Восточной Европе существует риск начала войны
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможное начало войны в Восточной Европе. Ее слова в эфире телеканала TV8 передает РИА Новости.

По словам Санду, риск войны существует, и на него указывают анализ заявлений разных стран и международных организаций, а также события в регионе. «Мы надеемся, что будет найден демократический выход, но нельзя исключать риска военных действий», — подчеркнула она.

Санду добавила, что молдавские власти следят за событиями в регионе и разрабатывают протоколы для всех возможных ситуаций, в том числе и с худшими сценариями. Она призвала граждан страны быть наготове, но при этом понимать, что вероятность дипломатического выхода также есть.

Ранее ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков назвал войну реальным сценарием в случае провала переговоров России и США. Он отметил, что отказ США от предоставления гарантий по нерасширению НАТО не стал сюрпризом, но бескомпромиссность России по этому вопросу может быть чревата жестким кризисом между двумя странами.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель
Доступность жилья в России приблизилась к семилетнему минимуму
На границе Таджикистана и Киргизии возобновились столкновения
Посольство США отреагировало на арест бывшего сотрудника в Москве
Генсек ООН обсудил с послами ряда стран ситуацию вокруг Украины
Российский дипломат назвал блефом и истерией Запада слухи о вторжении на Украину
В НАСА прокомментировали скандал с невыдачей визы в США российскому космонавту
Президент Молдавии допустила начало войны в Восточной Европе
Лавров напомнил о реабилитации нацизма на Украине
Задержанных в Ростовской области журналистов отпустили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter