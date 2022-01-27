Войну назвали реальным сценарием в случае провала переговоров России и США

Отказ США от предоставления гарантий по нерасширению НАТО не стал сюрпризом, но бескомпромиссность России по этому вопросу может быть чревата жестким кризисом между двумя странами. Провал переговоров сделает реальным даже сценарий войны, заявил ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, Россия никогда не снимет требование по нерасширению альянса. Но в случае если данный вопрос не воспрепятствует дальнейшим переговорам, Россия и США могут обсудить контроль над вооружениями и урегулирование конфликта на Донбассе. Специалист отметил, что подобные консультации будут весьма длительными и сложными.

«С моей точки зрения, эти два вопроса — контроль над вооружениями и Донбасс — являются достаточными условиями, чтобы начать выходить из кризиса», — подчеркнул Соков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о содержании ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По словам министра, американцы не коснулись важнейших для РФ пунктов, включающих вопрос о нерасширении НАТО. При этом дипломат отметил, что реакция Вашингтона на российские предложения все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем.

Президент России Владимир Путин уже лично прочитал ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Ожидается, что вскоре он примет решение о том, как именно ответить на переданные документы.