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СКР раскрыл подробности предотвращения нападения на школу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде предотвращено нападение на школу, задержаны три подростка

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Нижнем Новгороде задержаны трое подростков 16-17 лет подозреваемые в нападение на школу. Об этом в четверг, 27 января, Ленте.ру рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Склярова.

По версии следствия, трое несовершеннолетних подозреваемых вступили в сговор с целью нападения на одно из образовательных учреждений. Заговорщики выбрали объект для нападения в декабре 2021 - январе 2022 года. Им стала школа, расположенная в Канавинском районе.

Они собирались устроить массовое убийство учеников и сотрудников школы с помощью огнестрельного оружия.

Ранее 27 января сообщалось, что оперативники установили — подростки были подписаны на закрытый канал в одном из мессенджеров, где публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Администратором канала оказался 16-летний гражданин Украины.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Приготовление к совершению убийства более двух лиц»). Молодых людей направили в психиатрическую больницу для предварительного обследования.

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Владимир Седов
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