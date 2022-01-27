Названы возможные шаги России после ответа США по гарантиям безопасности

У России есть техническая возможность перехода к силовым методам решения конфликта с США и НАТО после получения ответа по гарантиям безопасности, считает политолог Павел Салин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от решений президента России Владимира Путина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя содержание ответа США на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе, отметил: ответ другой стороны все же позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако он будет касаться второстепенных тем.

Следующие шаги

«Нужно всегда помнить, что именно Путин — автор ультиматума ЕС и США. Потому принимать решения о дальнейших шагах, о том, достаточно ли России будет ответа по "второстепенным" темам, будет только он. И только от него зависит, произойдет ли дальнейшая эскалация конфликта или же Кремль все же начнет съезжать с этой истории», — сказал Салин.

По словам политолога, для перехода к силовым методам необходимы два фактора: техническая и психологическая готовность к эскалации.

Сначала, как мы помним, было заявление о возможном признании ЛНР и ДНР. Кремль увидел, что особого влияния ни на Украину, ни на Запад это не оказало. Тогда речь пошла уже о поставке вооружений. Пока все это чисто психологическое давление, но, если Путин сочтет нужным, ситуация перейдет уже на новый уровень Павел Салин политолог

На данный момент, как считает Салин, маловероятно, что Штаты пойдут на уступки, необходимые России. В частности, в вопросе того, что касается нерасширения НАТО.

«Для Штатов это неприемлемо. Они могут обсудить разве количество вооружения на территории Европы. Что касается Украины, Минских соглашений, то Путин переоценил влияние Вашингтона на Киев. Штаты и так оказывают давление на страну, но Зеленский не подчиняется Западу настолько, как на это рассчитывал Путин», — предположил политолог.

Ранее газета The New York Times писала, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс выразили готовность обсуждать правила и масштабы проведения военных учений, а также ограничить их проведения местами, удаленными от границ, чтобы их нельзя было перепутать с армиями, готовыми вторгнуться на территорию другого государства. Документы также дают понять, что у России нет права вето на присутствие ядерного оружия, войск или обычных вооружений в странах НАТО.