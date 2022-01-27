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Девочка застряла под землей из-за двух огромных змей и заплакала

Девочка залезла в дренажную трубу под землей и не смогла выбраться из-за двух змей

Фото: Unsplash

Две огромных змеи в американском городе Саутлейк, штат Техас, преградили 12-летней девочке выход из дренажной трубы, из-за чего она не смогла выбраться самостоятельно и заплакала. Об этом сообщает издание Newsweek.

Сестры Тори и Карли находились на двухнедельном карантине и исследовали местность вокруг дома. Находясь на улице, 12-летняя Тори залезла в дренажную трубу под землей через тесный тоннель, а затем попыталась вылезти обратно. Когда девочка подползла к выходу, она увидела перед собой большую черную змею. Ребенок вернулся в тоннель, чтобы попытаться найти другой выход.

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В департаменте общественной безопасности города рассказали, что в трубе девочка повстречала еще одну змею. Карли хотела тоже залезть в тоннель, чтобы помочь Тори выбраться, но увидела вторую змею и передумала. В какой-то момент сестра сказала застрявшей девочке: «Просто закрой глаза и проползи под ней, пока мама не нашла нас». На это Тори расплакалась. Девочки поняли, что им придется позвать на помощь.

Карли побежала домой, чтобы позвать мать. Она надеялась, что взрослый человек сможет поднять ливневую решетку и вызволить ее сестру.

Мать вышла, но не смогла поднять тяжелую решетку и предложила дочери проползти мимо змеи либо вызвать спасателей. В конце концов, семья решила обратиться за помощью к специалистам. Спасатели приехали на место происшествия через несколько минут, подняли решетку и вызволили ребенка.

В департаменте подчеркнули, что в результате произошедшего змеи не пострадали. «Теперь мы знаем, что это были крысиные полозы Линдхаймера, но вообразите на секунду чувства бедной Тори, которая, как Индиана Джонс, оказалась в яме со змеями», — рассказали сотрудники департамента.

Крысиный полоз Линдхаймера — неядовитый подвид крысиной змеи, который распространен на большей части Северного полушария. Взрослые особи вырастают до двух метров в длину. Эти змеи питаются грызунами, птицами или птичьими яйцами. Они отлично лазают и заползают на чердаки и в подвалы домов в поисках добычи.

Ранее сообщалось, что две крысиные змеи в индийском штате Одиша (Орисса) сразились за территорию и возможность спариться с самкой. На записи видно, как они обвились вокруг друг друга в небольшом ручье.

Алиса Дмитриева
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