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В российском городе ввели режим ЧС из-за бездомных собак

Власти Магадана с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации из-за бездомных собак

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Магадане с 27 января ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за большого числа бездомных собак на улицах. Об этом сообщается на сайте мэрии российского города.

«Нахождение на улицах бесконтрольных стай бродячих собак представляет опасность. И в нашем городе, к сожалению, эта проблема стоит остро, в связи с чем мы вводим режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования», — приводятся в сообщении слова мэра города Юрия Гришана.

Режим ЧС вводится после увеличения обращений местных жителей о скоплении стай беспризорных собак, объяснили в мэрии.

22 января в поселке Домна Забайкальского края на семилетнюю девочку напала стая бродячих собак. Собаки загрызли ребенка. Тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. После гибели несовершеннолетней жители села начали отстрел собак.

Комментируя эту ситуацию, депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак нужно расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Он подчеркнул, что зоозащитники угрожают безопасности России, и заявил, что они являются зарубежным проектом, направленным на уничтожение жителей страны с помощью собак.

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Анастасия Шейкина
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