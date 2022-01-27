Лавров напомнил о согласованном с Украиной ответе США по гарантиям безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США согласовали с Украиной и союзниками по НАТО свой ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности. Его слова приводятся на сайте МИД.

Как отметил министр, на то, что ответ американцев будет согласован с официальным Киевом, указывал и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам американского дипломата, ответ на предложения Москвы обсуждался при участии коллег из Киева и был скоординирован с Украиной, европейскими союзниками и партнерами. «С которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», — рассказал Блинкен.

Украина поддержала ответ США на предложения России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никаких решений по окончательному ответу без Киева не принималось.