Блинкен рассказал об участии Украины в обсуждении ответа на предложения России

Переданные Москве ответы США на предложения по безопасности были сформулированы в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам дипломата, ответ на предложения Москвы обсуждался при участии коллег из Киева и был скоординирован с Украиной, европейскими союзниками и партнерами. «С которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», — рассказал Блинкен.

25 января представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен уступать России в вопросах гарантий безопасности. По его словам, «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности». При этом Прайс отметил, что в последние недели Белый дом «искренне и неуклонно» выбирал путь дипломатии и диалога в вопросе ситуации вокруг Украины.

Украина поддержала ответ США на предложения России.