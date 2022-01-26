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Блинкен рассказал об участии Украины в обсуждении ответа на предложения России

Госсекретарь Блинкен: ответы США на предложения РФ скоординированы с союзниками и Украиной
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Annegret Hilse / Globallookpress.com

Переданные Москве ответы США на предложения по безопасности были сформулированы в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам дипломата, ответ на предложения Москвы обсуждался при участии коллег из Киева и был скоординирован с Украиной, европейскими союзниками и партнерами. «С которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», — рассказал Блинкен.

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25 января представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен уступать России в вопросах гарантий безопасности. По его словам, «России также придется что-то делать в целях обеспечения безопасности». При этом Прайс отметил, что в последние недели Белый дом «искренне и неуклонно» выбирал путь дипломатии и диалога в вопросе ситуации вокруг Украины.

Украина поддержала ответ США на предложения России.

Алия Шарафутдинова
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