Немецкий астронавт призвал к исследованию космоса вместо войны

Сотрудничество с Россией в космической сфере поможет укреплению взаимопонимания, и возможно, способствует решению кризиса напряженности на границе с Украиной, заявил астронавт Европейского космического агентства Александр Герст информационному агентству DPA.

«[Совместные космические полеты] всегда укрепляли взаимопонимание между народами. Когда вы садитесь с кем-то на космический корабль, отправляетесь в космос, а затем видите Землю со стороны, такие вещи, как национальность, стираются. Очевидно, что здесь нет границ», — добавил немецкий астронавт. Нынешняя ситуация напомнила ему обстановку во время холодной войны, когда страны сотрудничали в этой области, несмотря на мировую напряженность.

Герст считает, что международные контакты будут способствовать решению и преодолению конфликта на Украине и призвал к совместному освоения космоса вместо сознательной конфронтации. Также немецкий астронавт напомнил о дружеских отношениях с российскими коллегами-космонавтами.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сценарий войны России и НАТО был бы самым катастрофическим. «Но я рассчитываю, что этого никогда не будет», — заключил Медведев.

27 января американский генерал-лейтенант в отставке Дейл Дейли призвал США уступить России в вопросе Украины и Грузии. По словам Дейли, для интересов безопасности Запада нет необходимости, чтобы эти страны стали членами альянса НАТО, и им больше подходит нейтральный статус. Он считает, что такой шаг устроит Москву и будет способствовать решению конфликта.

26 января Вашингтон передал России письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. Послание привез в российское министерство иностранных дел посол США в РФ Джон Салливан. В документе американская сторона указала области, в которых Белый дом согласен к сотрудничеству с Кремлем.