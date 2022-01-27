В Казахстане заблокировали 22 поезда с российским грузом

На территории Казахстана уже почти три недели простаивают более 1,6 тысячи вагонов (22 железнодорожных состава) с российскими грузами. Поводом для блокировки стала неуплата провозного платежа по инфраструктуре в адрес госкомпании «Казахстанские железные дороги» (КТЖ). Об этом со ссылкой на представителей Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава (АОЖДПС) и российских экспедиторов «Эникарго» и «Литкола» пишут «Ведомости».

По состоянию на четверг, 27 января, срок простоя достигает 20 дней. В вагонах находятся лесные и строительные грузы, металлоконструкции, товары народного потребления. КТЖ отказывается разрешить движение составов, пока перевозку не оплатят.

При этом в АОЖДПС утверждают, что действовали согласно правилам. Передать средства должен был казахстанский экспедитор «ТОО «Альжанов А. А.». Он получил на эти цели 370 миллионов рублей, после чего скрылся с ними, и отыскать его не могут.

Один из собеседников издания заметил, что не понимает, как вагоны прошли погранпереход и оказались в Казахстане при задолженности по платежам. Зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин не исключил, что в махинации замешаны сами сотрудники КТЖ. Ведь при согласовании экспедитора они подтвердили его платежеспособность, а в момент, когда в страну шло большое количество вагонов, не блокировали неоплаченные перевозки.

В свою очередь президент национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин напомнил, что перевозчики в Средней Азии требуют, чтобы за тариф платил резидент. В этом случае у российской компании есть два выхода — найти местного партнера или открыть филиал в стране. Но по второму пути могут пойти только крупные операторы.

Собеседники издания полагают, что проблема пока выглядит нерешаемой, и единственный выход — повторная оплата. При этом с учетом простоя КТЖ может потребовать от грузоотправителей не 370 миллионов, а более 500 миллионов рублей. Экспедиторы хотят добиться от КТЖ хотя бы моратория на начисления штрафов, но диалог по этому поводу далек от завершения.

