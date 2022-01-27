Военные Иордании ликвидировали наркоторговцев из Сирии

Военные Иордании ликвидировали 27 наркоторговцев из Сирии при попытке незаконно пересечь границу страны. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявление иорданских вооруженных сил.

По информации издания, контрабандистов сопровождали группы вооруженных людей. Впоследствии солдаты обыскали территории, на которых произошли столкновения, и нашли большое количество наркотиков. В частности, речь идет о запрещенном препарате каптагон, который известен как один из наиболее популярных наркотиков у террористов.

Отмечается, что после того, как в перестрелке с контрабандистами на границе с Сирией был убит иорданский офицер, в стране приняли новые правила ведения боевых действий. Так, военные пообещали ударить «железным кулаком» по любой контрабанде или незаконному пересечению границы, угрожающему национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что два солдата армии обороны Израиля пострадали от дружественного огня при поимке наркоторговцев на границе с Египтом. В результате операции против преступников были изъяты 400 килограммов наркотиков на сумму более 8 миллионов шекелей (более 2,5 миллиона долларов).