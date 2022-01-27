Названо обязательное условие для безопасности Европы

Безопасность в Европе возможна только с Россией, заявил немецкий политолог, экс-дипломат Хуберт Тилике, пишут «Известия».

Он не увидел угрозы Украине со стороны России. «Безопасность европейских стран возможна только с Россией, а не без нее или с противоположным настроем. Нужно помнить об этом», — назвал он обязательное условие. Он вспомнил «печальный опыт» гитлеровской Германии. «Это стоило миллионов жертв. Сейчас я не вижу прямой угрозы войны», — заявил он.

Политолог призвал не допускать военные действия между странами. «Россия не имеет намерения заходить так далеко. В Германии и Европе раздувают истерию, что грозит война. И с этим нужно что-то делать», — добавил он. Эксперт считает: Москва хочет показать, что «в строю, на мировой сцене».

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент». Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.