Лондон выразил готовность направить больше военных в НАТО для сдерживания России

Лондон выразил готовность направить больше британских военных в НАТО для сдерживания России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес передает BBC.

После встречи с главой альянса Йенсом Столтенбергом Уоллес рассказал, что Великобритания может «увеличить силы на суше, море и в воздухе, чтобы убедить, что поддерживает членов НАТО в сдерживании любых дальнейших российских агрессий».

Глава Минобороны также отметил, что не исключает поставок дополнительного вооружения на Украину. За последнюю неделю Великобритания поставила Украине две тысячи единиц легкого противотанкового оружия и военнослужащих для их обучения.

Ранее британские инструкторы начали обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) системы Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Тренировки проходят в Львовской области при 184-м учебном центре академии. Работе с ПТРК украинцев обучают в рамках военной миссии Великобритании Orbital.

С недавних пор, помимо комплексов NLAW, на вооружении украинской армии находятся и американские ПТРК FGM-148 Javelin. Их пусковые установки, в отличие от первых, допускают возможность перезарядки. По разным оценкам, за прошедшие несколько месяцев Великобритания поставила Украине несколько сотен противотанковых установок.