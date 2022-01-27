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Лондон выразил готовность направить больше военных в НАТО для сдерживания России

Глава Минобороны Уоллес: Британия готова направить больше сил для поддержки НАТО

Фото: Hannibal Hanschke / AP

Лондон выразил готовность направить больше британских военных в НАТО для сдерживания России. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес передает BBC.

После встречи с главой альянса Йенсом Столтенбергом Уоллес рассказал, что Великобритания может «увеличить силы на суше, море и в воздухе, чтобы убедить, что поддерживает членов НАТО в сдерживании любых дальнейших российских агрессий».

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Глава Минобороны также отметил, что не исключает поставок дополнительного вооружения на Украину. За последнюю неделю Великобритания поставила Украине две тысячи единиц легкого противотанкового оружия и военнослужащих для их обучения.

Ранее британские инструкторы начали обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) системы Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW). Тренировки проходят в Львовской области при 184-м учебном центре академии. Работе с ПТРК украинцев обучают в рамках военной миссии Великобритании Orbital.

С недавних пор, помимо комплексов NLAW, на вооружении украинской армии находятся и американские ПТРК FGM-148 Javelin. Их пусковые установки, в отличие от первых, допускают возможность перезарядки. По разным оценкам, за прошедшие несколько месяцев Великобритания поставила Украине несколько сотен противотанковых установок.

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Анжелика Бережная
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