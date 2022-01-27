В США оценили ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Напряженность в отношениях России и США не будет расти на фоне передачи ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Так оценила текущую ситуацию профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес, передают «Известия».

«Я не думаю, что из-за ответа США возникнет еще большая напряженность», — подчеркнула политолог. Она предположила, что в содержании ответа американской стороны нет ничего неожиданного или удивительного. Ларрес предположила, что нынешняя ситуация с противостоянием Москвы и Вашингтона сохранится «до поры до времени».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе будут обнародованы для населения в ближайшее время. Дипломат отметил, что хотя в Вашингтоне и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной.