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В США оценили ответ на предложения России по гарантиям безопасности

Политолог Ларрес: из-за ответа США на предложения России не будет роста напряженности

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Напряженность в отношениях России и США не будет расти на фоне передачи ответа Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Европе. Так оценила текущую ситуацию профессор международных отношений Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Клаус Ларрес, передают «Известия».

«Я не думаю, что из-за ответа США возникнет еще большая напряженность», — подчеркнула политолог. Она предположила, что в содержании ответа американской стороны нет ничего неожиданного или удивительного. Ларрес предположила, что нынешняя ситуация с противостоянием Москвы и Вашингтона сохранится «до поры до времени».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что ответы США и НАТО на российские предложения о гарантиях безопасности в Европе будут обнародованы для населения в ближайшее время. Дипломат отметил, что хотя в Вашингтоне и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и с Украиной.

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Виктория Кондратьева
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