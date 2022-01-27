Вассерман оценил дистанционное обучение в школах

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман назвал минус дистанционного школьного обучения. Сравнивая его с обычным, он заявил, что получение образования в режиме онлайн плохо сказывается на социализации школьников. Его оценку приводит «Радио 1».

«Дела в разных регионах обстоят очень по-разному. Нет единого рецепта для всех. Соответственно, если где-то считают, что необходимо вывести часть школьников на дистанционное обучение, значит придется», — высказался Вассерман. При этом публицист отметил, что обучение вне школы наносит вред процессу социализации детей.

«В целом дистанционное обучение — дело весьма плохое не в плане успеваемости учащихся, а в плане их социализации, то есть обучения их жизни в обществе. Большая часть общения происходит по горизонтали, то есть с равными себе, тогда как в семье большая часть общения происходит по вертикали», — объяснил депутат. Как правило, навыку общения «на равных» люди обучаются именно в школах, отметил он.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России могут ввести дистанционное обучение в случае всплеска заболеваемости COVID-19. Он отметил, что такие меры будут предприниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.