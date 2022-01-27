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В Крыму поддержали идею об отправке оружия ДНР и ЛНР

Глава Крыма Аксенов полностью поддержал идею о поставке вооружений ДНР и ЛНР
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает идею об отправке самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) отдельных вооружений.

«Полностью поддерживаю инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Аксенов.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что предложения, которые в письменном виде представили непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), продолжают игнорироваться Киевом, который никак на них не реагирует. В связи с этим участники переговоров решили взять паузу для их рассмотрения.

Марина Совина
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