В Крыму поддержали идею об отправке оружия ДНР и ЛНР

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает идею об отправке самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) отдельных вооружений.

«Полностью поддерживаю инициативу партии "Единая Россия" о необходимости поставок вооружений ДНР и ЛНР. Надо защитить народ Донбасса и остановить агрессию киевского режима, который Запад пичкает оружием и подталкивает к безумным действиям. Россия своих не бросает», — написал Аксенов.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал, что предложения, которые в письменном виде представили непризнанные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), продолжают игнорироваться Киевом, который никак на них не реагирует. В связи с этим участники переговоров решили взять паузу для их рассмотрения.