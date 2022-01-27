Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Женщина добилась увольнения официантки и вызвала споры

Женщина пожаловалась в сети на официантку из-за флирта с мужем и добилась ее увольнения

Фото: Anthony Fomin / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником @throwraWaitress109 поделилась историей о том, как добилась увольнения официантки после того, как посетила с семьей новый ресторан. Женщина пожаловалась на заведение в сети из-за того, что сотрудница флиртовала с ее мужем. Ее поступок вызвал неоднозначную реакцию: в комментариях пользователи поспорили о том, была ли рассказчица права.

«Несколько дней назад мы отмечали 30-й день рождения моего мужа. Мы решили отправиться в новый ресторан, пригласили свекра и свекровь», — рассказала автор публикации. Во время ужина, по словам женщины, официантка вела себя странно. Сотрудница заведения не сводила глаз с мужа героини истории и отпускала фривольные комментарии в его адрес.

Посетительница ресторана поначалу решила не обращать внимания на поведение официантки. «Но когда она принесла нам напитки, то поставила их на стол, наклонилась близко к моему мужу, думая, что никто ее не услышит, но мы услышали ее слова. Она сказала: "Искры в ваших глазах заводят меня!"» Женщина уточнила, что после этой ремарки обратилась к официантке с требованием прекратить некорректное поведение, однако та якобы лишь улыбнулась и ушла.

Материалы по теме:
«Мы из соли можем сделать десерт» Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
«Мы из соли можем сделать десерт»Шеф-повара об уникальных вкусах севера и своем вдохновении
19 декабря
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин. Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
Лучшие рестораны планеты определяет производитель шин.Как два француза из Michelin подчинили себе весь ресторанный мир?
22 ноября

Автор публикации добавила, что после возвращения домой оставила ресторану разгромный отзыв в их профиле в Facebook. На следующий день после этого с рассказчицей связался менеджер заведения. «Он спросил, что им необходимо сделать, чтобы я удалила свой отзыв. Я сказала, что официантка должна получить наказание. Он затем позвонил и сказал, что уволил ее», — поделилась женщина.

Однако прежде чем рассказчица успела удалить отзыв, ей написала сотрудница ресторана. Девушка заявила, что не хотела доставлять неудобства посетителям ресторана и лишь желала сделать комплимент гостю. Официантка также обвинила женщину в том, что она разрушила ее карьеру, и пожаловалась, что из-за увольнения не сможет оплачивать жилье.

Мнения юзеров Reddit о произошедшем разошлись. Многие комментаторы встали на сторону автора поста. «Ты не виновата. Официантка вела себя неподобающе на работе», — написал один из пользователей. Юзеры также выразили уверенность в том, что комментарий сотрудницы ресторана о глазах мужа рассказчицы можно приравнять к домогательствам.

Вместе с тем другие пользователи портала осудили @throwraWaitress109. По их мнению, женщина изначально должна была решить эту проблему с руководством заведения, а не писать отзыв в интернете. «Было совсем необязательно оставлять плохой отзыв ресторану. Правильным поступком было бы пожаловаться менеджеру ресторана», — обратился к рассказчице один из юзеров. Некоторые комментаторы также сочли, что женщина слишком остро отреагировала на флирт.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил вероятность войны между Россией и НАТО
Медведев ответил на вопрос о создании блока «анти-НАТО»
Москвичам разрешили пополнять карту «Тройка» по-новому
Женщина добилась увольнения официантки и вызвала споры
Медведев оценил возможность создания военного союза России с Китаем
Россияне похитили у немецкого концерна миллионы рублей и сели в тюрьму
Кремль раскрыл планы об участии Путина в Мюнхенской конференции
Россияне вспомнили «допешеходный» Арбат
Россиянка побывала в одной пляжной стране и назвала ее лучшей заменой Египту
В сети нашли способ мыть голову раз в месяц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter