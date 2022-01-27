В Госдуме оценили вероятность войны между Россией и НАТО из-за Украины

Войны между Россией и НАТО из-за Украины не будет, так как иностранные войска не станут вторгаться в нашу страну без уничтожения российского ядерного арсенала. Таким образом вероятность конфликта оценил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в отношении России возможны санкции, однако власти не намерены что-то предпринимать против Украины. «Они (США и НАТО — прим. "Ленты.ру") не могут вторгнуться сами без того, чтобы уничтожить наши ядерные силы. Без этого они войну с нами не развяжут», — уточнил Соболев.

Депутат напомнил, что против России у США и НАТО есть военная стратегия, подразумевающая нанесение первого глобального обезоруживающего удара по российским ядерным силам, так называемое «вырывание ядерных зубов у русского медведя». Согласно сценарию, как отметили американские аналитики, у России должно остаться 15-20 процентов ракет ядерного сдерживания, заключил парламентарий.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что исход, при котором Украина решит пойти по силовому пути в отношении Донбасса, столкнув Россию и НАТО, был бы самым драматичным. Он добавил, что в США и странах НАТО отдельные «сумасшедшие горячие головы» уже рассуждают на данную тему.

Вместе с тем о неприемлемости войны России с НАТО высказался премьер-министр Латвии Кришьянис. По его мнению, страны Североатлантического договора готовы к такому конфликту, однако подобный исход — наихудший сценарий, ведь это будет очень большая мировая война.