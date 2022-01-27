Фотограф перечислила самые неуместные поступки мужчин на свадьбах

Свадебный фотограф Ким Уильямс опубликовала в Instagram пост, в котором перечислила самые неуместные поступки, которые мужчины совершали по отношению к ней, когда она была на работе. Девушка рассказала, как представители противоположного пола часто прикасались к ней без ее согласия, хватали за шею на танцполе или просили номер телефона прямо посреди поздравительной речи.

«Действия, которые совершали по отношению ко мне мужчины на свадьбах в 2021 году», — назвала пост фотограф. Она указала, что речь не только о гостях торжества, но и тех, кто тоже работает на празднике: диджеях, владельцах заведений и других фотографах.

По словам Уильямс, мужчины без ее позволения опускали руки ей на талию, пытались поцеловать ее, выпытывали у других людей информацию о ее семейном положении. Также она призналась, что фотографы-мужчины зачастую не воспринимали ее всерьез и критиковали ее технику.

«Я знаю, что мои клиенты расстроятся, узнав, что все это произошло на их свадьбах, поэтому я никогда раньше не говорила об этом в Instagram. Я очень старалась, чтобы вы никогда не узнали об этом, но сейчас чувствую, что это разговор, который необходимо начать», — добавила Уильямс. Девушка добавила, что считает эту проблему актуальной, и подчеркнула, что ее дружелюбие и улыбчивость не означают, что она согласна на те действия, которые были перечислены в посте.

Ранее другая девушка, работающая свадебным фотографом, рассказала, что стерла свадебные фотографии и ушла с праздника. Она объяснила, что поступила так, потому что жених отказался покормить ее или отпустить на перерыв, чтобы она смогла поесть.