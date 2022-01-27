15-летняя американка начала учить якутский язык

15-летняя девочка-полиглот из американского города Атланта начала изучать якутский язык. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Эҕэрдэ! Мин аатым Айбал! Мин 15 саастаах Америка полиглотын сахалыы саҥардым. Мин Саха Республикатын таптыыбын!» — написала она в соцсети.

По данным издания Tengrinews.kz, девочка знает 27 языков. Она свободно говорит на английском, вьетнамском, немецком, тайском, японском, корейском и других языках. После освоения казахского американка взяла себе имя Айбала, что означает «лунный ребенок».

Девочка рассказала, что талант к изучению языков она обнаружила у себя в девять лет. Все ее родственники говорят только на родном английском.

Ранее стало известно, что в Якутии создали голосовое приложение Ayana на основе искусственного интеллекта для перевода с русского на эвенкийский язык. Приложение умеет общаться и давать переводы слов или коротких предложений с пояснениями.