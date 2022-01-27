69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

15-летняя американка начала учить якутский язык

15-летняя девочка-полиглот из Атланты начала изучать якутский язык

Фото: @kidpolyglot

15-летняя девочка-полиглот из американского города Атланта начала изучать якутский язык. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Эҕэрдэ! Мин аатым Айбал! Мин 15 саастаах Америка полиглотын сахалыы саҥардым. Мин Саха Республикатын таптыыбын!» — написала она в соцсети.

По данным издания Tengrinews.kz, девочка знает 27 языков. Она свободно говорит на английском, вьетнамском, немецком, тайском, японском, корейском и других языках. После освоения казахского американка взяла себе имя Айбала, что означает «лунный ребенок».

Девочка рассказала, что талант к изучению языков она обнаружила у себя в девять лет. Все ее родственники говорят только на родном английском.

Ранее стало известно, что в Якутии создали голосовое приложение Ayana на основе искусственного интеллекта для перевода с русского на эвенкийский язык. Приложение умеет общаться и давать переводы слов или коротких предложений с пояснениями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на идею помочь Донбассу оружием
Россия добьется разъяснений «лукавой» позиции США по теме нерасширения НАТО
Лавров напомнил о согласованном с Украиной ответе США по гарантиям безопасности
Вылетевший на тротуар российский таксист сбил девушку и попал на видео
Блогерша разоблачила популярный лайфхак о «Макдоналдсе»
Предложение США заменить российский газ посчитали наивным
Джонсона упрекнули в спасении животных вместо афганских союзников
Около 500 застрявших в Стамбуле россиян вывезли на родину
Опубликован список убитых при стрельбе в Днепре
Экс-глава СБР объяснил снятие биатлонистов с рейса в Пекин разгильдяйством
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter