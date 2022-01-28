Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Пентагоне обеспокоились из-за активности флота России в Черном море

Представитель Пентагона Кирби: активность флота России в Черном море вызывает опасения

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать аккумулирование российской военной мощи вокруг и вдоль границ Украины и Белоруссии, а также военно-морской мощи в Средиземноморье, Атлантике и Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби отметил, что вся эта активность вызывает обеспокоенность в Вашингтоне относительно намерений России, которые, «как всегда, остаются неясными». По его словам, при этом американская администрация не считает, что Москва приняла окончательное решение насчет эскалации ситуации вокруг Украины, и видит возможности для попыток разрешить кризис дипломатическим путем.

Материалы по теме:
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

Помимо этого, один из журналистов попросил представителя Пентагона прокомментировать дестабилизирующую активность России в одном из проливов — возможно, Керченском, Кирби четыре раза безуспешно пытался выговорить название географического объекта и в итоге вынужден был признать, что ничего конкретного по этому вопросу сказать не может.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность вторжения России на Украину. По ее словам, в Вашингтоне еще с прошлой недели говорят о том, что наблюдается подготовка и наращивание военного присутствия России на украинской границе, а также то, что вторжение может произойти в любой момент. «Наша оценка с тех пор не изменилась», — подчеркнула пресс-секретарь.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдепе США предложили прокачивать водку через «Северный поток-2»
Байден заявил о готовности США отреагировать в случае атаки России на Украину
Женщина добилась возвращения украденной нацистами картины за миллион долларов
В Пентагоне обеспокоились из-за активности флота России в Черном море
Россиянка и ее 9-месячная дочь пропали в Мексике
Россиян предупредили о повышении цен на соки и газировки
Россия потребовала немедленно вывести из Сирии иностранные войска
В Еврокомиссии допустили отключение России от SWIFT
США запросили заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины
Онищенко раскритиковал идею считать омикрон-штамм «живой вакциной»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter