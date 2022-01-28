В Пентагоне обеспокоились из-за активности флота России в Черном море

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США продолжают наблюдать аккумулирование российской военной мощи вокруг и вдоль границ Украины и Белоруссии, а также военно-морской мощи в Средиземноморье, Атлантике и Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

Кирби отметил, что вся эта активность вызывает обеспокоенность в Вашингтоне относительно намерений России, которые, «как всегда, остаются неясными». По его словам, при этом американская администрация не считает, что Москва приняла окончательное решение насчет эскалации ситуации вокруг Украины, и видит возможности для попыток разрешить кризис дипломатическим путем.

Помимо этого, один из журналистов попросил представителя Пентагона прокомментировать дестабилизирующую активность России в одном из проливов — возможно, Керченском, Кирби четыре раза безуспешно пытался выговорить название географического объекта и в итоге вынужден был признать, что ничего конкретного по этому вопросу сказать не может.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила возможность вторжения России на Украину. По ее словам, в Вашингтоне еще с прошлой недели говорят о том, что наблюдается подготовка и наращивание военного присутствия России на украинской границе, а также то, что вторжение может произойти в любой момент. «Наша оценка с тех пор не изменилась», — подчеркнула пресс-секретарь.

