Лидер Аргентины рассказал о попытке убедить Европу в эффективности «Спутника V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес в беседе с ТАСС рассказал, что пытался убедить лидеров стран Европы и главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса в эффективности российской вакцины «Спутник V».

«Я говорил со многими европейскими лидерами на саммите G20 и главой ВОЗ и дал им ясно понять, что Аргентина — лучшее доказательство эффективности "Спутника V"», — заявил лидер страны. Он подчеркнул, что российским препаратом привились миллионы аргентинцев, и эффективность вакцины абсолютно гарантирована.

25 января министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти рассказала, что власти страны решили передать ВОЗ данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Кроме того, в начале декабря прошлого года латиноамериканская страна одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустерной вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцинация «Спутником V» в Аргентине сыграла ключевую роль в борьбе с COVID-19. За 4 месяца с июня по октябрь 2021 года число заболеваний уменьшилось в 35 раз.