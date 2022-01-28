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Лидер Аргентины рассказал о попытке убедить Европу в эффективности «Спутника V»

Президент Аргентины Фернандес: убеждал лидеров Европы в эффективности вакцины «Спутник V»
Альберто Фернандес

Альберто Фернандес. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президент Аргентины Альберто Фернандес в беседе с ТАСС рассказал, что пытался убедить лидеров стран Европы и главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса в эффективности российской вакцины «Спутник V».

«Я говорил со многими европейскими лидерами на саммите G20 и главой ВОЗ и дал им ясно понять, что Аргентина — лучшее доказательство эффективности "Спутника V"», — заявил лидер страны. Он подчеркнул, что российским препаратом привились миллионы аргентинцев, и эффективность вакцины абсолютно гарантирована.

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25 января министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти рассказала, что власти страны решили передать ВОЗ данные исследований эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V», чтобы способствовать ее скорейшему одобрению. Кроме того, в начале декабря прошлого года латиноамериканская страна одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт» как в качестве самостоятельного препарата, так и в качестве бустерной вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), вакцинация «Спутником V» в Аргентине сыграла ключевую роль в борьбе с COVID-19. За 4 месяца с июня по октябрь 2021 года число заболеваний уменьшилось в 35 раз.

Марина Совина
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