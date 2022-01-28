Apple отчиталась о новом рекорде

Выручка Apple за первый квартал 2022 финансового года выросла на 11 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, превзойдя ожидания аналитиков Уолл-стрит — компания заработала рекордные 123,9 миллиарда долларов, указано в ее квартальном отчете. Чистая прибыль корпорации увеличилась почти на 20 процентов, достигнув 34,6 миллиарда долларов.

Фискальный год в США длится с 1 октября по 30 сентября; первый квартал заканчивается 25 декабря. Самым прибыльным продуктом Apple в этом периоде снова оказался iPhone, несмотря на декабрьские сообщения о падении спроса — выручка от его продаж выросла на 9 процентов год к году, до 71,6 миллиарда долларов. Продажи Mac принесли компании 10,8 миллиарда долларов (+25 процентов). «Рекордные результаты этого квартала стали возможны благодаря нашей самой инновационной линейке продуктов и сервисов за всю историю»,— прокомментировал эти показатели глава Apple Тим Кук.

Apple добилась роста продаж по всему миру. Больше всего продукции купили в Китае (плюс 20 процентов) и в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона (плюс 19 процентов). Продажи упали лишь в Японии (минус 14 процентов). По словам экспертов, успех компании обусловлен улучшением ситуации в глобальных цепочках поставок — долгое время задержки во время доставки (наравне с остановкой заводов) провоцировали нехватку ключевых элементов электроники, чипов. К примеру, в октябре Тим Кук заявлял, что проблемы с поставками стоили его компании дохода в 6 миллиардов долларов в последнем квартале 2021 года.

Больше всего дефицит чипов ударил по продажам планшетов iPad — в последнем квартале они снизились на 14 процентов (минус 7,2 миллиарда долларов) год к году. Однако Кук не считает, что такой результат требует от Apple реорганизации своей цепочки поставок. После публикации отчетности акции Apple подскочили — по состоянию на 12:48 по московскому времени на премаркете 28 января бумаги выросли почти на 5 процентов, компенсировав половину своих годовых потерь, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

В январе Apple стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила 3 триллиона долларов. В тот момент ее акции подорожали до 182,4 доллара. Однако уже через три дня оценка корпорации упала до 2,6 триллионов долларов. По предварительным данным, в четвертом квартале 2021 года Apple стала лидером продаж по всему миру, обойдя Samsung.