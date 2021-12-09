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Акции Apple установили исторический рекорд

Акции Apple подорожали до исторического максимума в 176,6 доллара

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Акции американского технологического гиганта Apple достигли исторического максимума. 9 декабря в момент стоимость ценных бумаг устанавливалась на рекордной отметке в 176,6 доллара, по данным биржи Nasdaq.

К моменту написания новости цена акций незначительно скорректировалась, составив 174,2 доллара за бумагу. Рыночная капитализация техногиганта уже составляет 2,86 триллиона долларов. Если Apple достигнет стоимости в три триллиона долларов, то станет больше, чем фондовый рынок Германии или вся экономика Великобритании. Капитализации в три триллиона долларов компания добилась около года назад. В 2021 году ценные бумаги Apple подорожали примерно на 30 процентов, а годом ранее — на 80. Очередное ралли стоимости акций началось в ноябре после сообщений компании у запуске беспилотного автомобиля в 2025 году.

AAPL Котировки акций от TradingView

Аналитик американского финансового конгломерата Morgan Stanley Кэти Хуберти считает, что акции Apple вырастут до 200 долларов. По ее мнению, ценные бумаги техногиганта дорожают из-за того, что трейдеры предпочитают вкладываться в авторитетные и надежные компании, которые считаются более безопасными для инвестиций, потому что на финансовые рынки вернулась волатильность. «Apple, кажется, более защищена от скачков стоимости просто потому, что имеет по-настоящему сильный бренд. Кроме того, у компании есть довольно сильная линейка новых продуктов», — заявила старший аналитик по инвестициям и рынкам компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер в разговоре с Reuters.

Кэти Хуберти из Morgan Stanley также предсказывает скорое окончание проблем с поставками у Apple — по ее мнению, ситуация улучшится в ближайшие кварталы и подтолкнет недавно замедлившийся рост продаж iPhone. Хуберти также уверена, что текущая цена акций Apple не полностью отражает ее инновационный потенциал. Техногигант уже разрабатывает продукты с дополненной и виртуальной реальностью и беспилотные автомобили. Например, в настоящее время компания занимается созданием VR-шлема, который будет ориентирован на игры, просмотр мультимедиа и общение.

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Софья Ермакова
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