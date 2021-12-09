Акции Apple установили исторический рекорд

Акции американского технологического гиганта Apple достигли исторического максимума. 9 декабря в момент стоимость ценных бумаг устанавливалась на рекордной отметке в 176,6 доллара, по данным биржи Nasdaq.

К моменту написания новости цена акций незначительно скорректировалась, составив 174,2 доллара за бумагу. Рыночная капитализация техногиганта уже составляет 2,86 триллиона долларов. Если Apple достигнет стоимости в три триллиона долларов, то станет больше, чем фондовый рынок Германии или вся экономика Великобритании. Капитализации в три триллиона долларов компания добилась около года назад. В 2021 году ценные бумаги Apple подорожали примерно на 30 процентов, а годом ранее — на 80. Очередное ралли стоимости акций началось в ноябре после сообщений компании у запуске беспилотного автомобиля в 2025 году.

Аналитик американского финансового конгломерата Morgan Stanley Кэти Хуберти считает, что акции Apple вырастут до 200 долларов. По ее мнению, ценные бумаги техногиганта дорожают из-за того, что трейдеры предпочитают вкладываться в авторитетные и надежные компании, которые считаются более безопасными для инвестиций, потому что на финансовые рынки вернулась волатильность. «Apple, кажется, более защищена от скачков стоимости просто потому, что имеет по-настоящему сильный бренд. Кроме того, у компании есть довольно сильная линейка новых продуктов», — заявила старший аналитик по инвестициям и рынкам компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер в разговоре с Reuters.

Кэти Хуберти из Morgan Stanley также предсказывает скорое окончание проблем с поставками у Apple — по ее мнению, ситуация улучшится в ближайшие кварталы и подтолкнет недавно замедлившийся рост продаж iPhone. Хуберти также уверена, что текущая цена акций Apple не полностью отражает ее инновационный потенциал. Техногигант уже разрабатывает продукты с дополненной и виртуальной реальностью и беспилотные автомобили. Например, в настоящее время компания занимается созданием VR-шлема, который будет ориентирован на игры, просмотр мультимедиа и общение.