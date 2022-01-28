В США описали две недели перед началом войны на Украине

Обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками описал, что произойдет за две недели, предшествующие началу возможной войны на Украине. По его мнению, на близость конфликта могут указывать восемь предупреждающих знаков.

«Правительства США и стран Европы все больше считают весьма вероятным нападение России на Украину в той или иной форме», — уверяет автор.

Обозреватель утверждает, что за две недели до войны Россия начнет накапливать в приграничных с Украиной регионах запасы топлива и боеприпасов, а также разворачивать полевые госпитали. Одновременно с этим «российские военные хакеры нацелятся на компьютерные сети Украины, особенно те, которые принадлежат национальному правительству, коммунальным предприятиям, финансовым учреждениям и службам экстренной помощи». Также, по мнению Мизоками, стоит ожидать спуфинга Global Positioning System (GPS).

За неделю до войны Россия может отправить несколько своих атомных подводных лодок с крылатыми ракетами в Атлантический океан, где они могут использоваться для атаки на грузовые корабли, снабжающие Украину военной техникой. Одновременно с этим в приграничных с Украиной районах Россия якобы начнет активно использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По мнению обозревателя, возможно временное прекращение работы социальных сетей.

За день до начала конфликта, как утверждает Мизоками, на Украине могут появиться так называемые зеленые человечки и активизироваться российская воздушная беспилотная разведка.

В январе американское издание The Drive, обратившее внимание на ролик, размещенный на YouTube, написало, что подразделения территориальной обороны Украины могут быть вооружены довоенными пулеметами ДП-27.