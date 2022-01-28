Российскую певицу Риту Дакоту обвинили в затоплении восьми этажей в московском доме. На аварию пожаловались соседи знаменитости. О случившемся артистка рассказала подписчикам в сторис в своем Instagram-аккаунте.

Дакота вместе с возлюбленным и дочерью отдыхает на Бали, о потопе в московской квартире она узнала от знакомой. В соцсети певица опубликовала переписку, где та сообщает ей о прорвавшейся трубе в ванной. Позже прибывшие на место друзья Дакоты прислали видео, на котором видно влажный пол в подъезде и залитый водой санузел артистки.

Оказалось, что из-за поломки оборудования в квартире певицы затопило восемь этажей многоквартирного дома. Теперь Дакота разбирается, кто спровоцировал аварию — строители, управляющая компания или она сама. Если вину артистки докажут, она пообещала возместить соседям все убытки.

В октябре 2020 года Рита Дакота приобрела две квартиры в Москве с видом на деловой центр «Москва-Сити». По словам певицы, она купила двухэтажные студии в элитном комплексе, чтобы иметь дополнительный источник дохода.