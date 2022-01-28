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Ульяновский Минздрав уточнил данные о пострадавших при падении вертолета

Ульяновский Минздрав: три человека пострадали при падении военного вертолета

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Три человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 под Ульяновском. Данные уточнил региональный Минздрав, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что на место ЧП оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим.

О том, что в Ульяновской области возле поселка Дубки разбился военный самолет, стало известно ранее 28 января. По информации Telegram-канал «112», на борту было три человека. Сообщалось, что один из них находится без сознания, остальные ранены.

Причиной крушения Ми-8 могла стать техническая неисправность, уточнили в Минобороны.

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Юлия Ямпольская
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