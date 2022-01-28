Дацик раскрыл детали будущего боя с Александром Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик раскрыл «Спорт-Экспрессу» детали будущего боя с Александром Емельяненко.

«Вроде бы договорились по поводу боя, но его менеджера, который удерживал Сашу в тренировочном режиме, на два месяца закрыли (Азамата Бостанова задержали в связи с обвинениями в изнасиловании и избиении его девушки — прим. "Ленты.ру")», — заявил Дацик. Он отметил, что проведение поединка теперь находится под вопросом. Дацик выразил надежду, что все сложится и бой состоится в 2022 году.

Дацик рассказал, что ему без разницы, по каким правилам пройдет поединок. «Если Саша более-менее работает на руках, то неплохо было бы, если бы федерация бокса провела этот бой», — заявил он.

28 января Дацик встретится в бою по правилам бокса против Зелемхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Поединок начнется в 23:00 по московскому времени.

В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга. Боец неоднократно имел проблемы с законом, был судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.