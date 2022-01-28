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Киев пригрозил Берлину «возрождением ГДР» за отказ поставлять оружие

Алексей Резников: позиция Берлина по войне в Донбассе может привести к возрождению ГДР

Фото: РИА Новости

Позиция Берлина по вопросу «российской агрессии» в Донбассе может привести к ситуации, когда немецким властям придется разбираться не с урегулированием украинского конфликта, а возрождением Германской Демократической Республики (ГДР). С таким заявлением выступил министр обороны страны Алексей Резников, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Отказ Германии поставлять оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), по мнению главы министерства, де-факто поощряет действия «страны-агрессора» и подрывает безопасность во всем регионе. Он заверил, что подобная политика невмешательства несет угрозы не только для Киева, но и других европейских стран.

«Восстановление ГДР — это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены», — пригрозил Резников. Он также указал, что в Киеве «прогнозы по Кремлю» сбываются чаще, нежели у западных союзников, и призвал ФРГ помочь Украине предотвратить войну.

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«Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах, что также казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практичная часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену», — заключил министр.

В Берлине неоднократно утверждали, что не намерены отправлять Киеву оружие для войны в Донбассе. В январе с такими заявлениями выступали канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер республики Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках летального вооружения.

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Михаил Кириллов
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