Позиция Берлина по вопросу «российской агрессии» в Донбассе может привести к ситуации, когда немецким властям придется разбираться не с урегулированием украинского конфликта, а возрождением Германской Демократической Республики (ГДР). С таким заявлением выступил министр обороны страны Алексей Резников, его цитирует «Интерфакс-Украина».

Отказ Германии поставлять оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), по мнению главы министерства, де-факто поощряет действия «страны-агрессора» и подрывает безопасность во всем регионе. Он заверил, что подобная политика невмешательства несет угрозы не только для Киева, но и других европейских стран.

«Восстановление ГДР — это логическое продолжение российских требований, которые уже заявлены», — пригрозил Резников. Он также указал, что в Киеве «прогнозы по Кремлю» сбываются чаще, нежели у западных союзников, и призвал ФРГ помочь Украине предотвратить войну.

«Россия уже официально выдвинула требования по демонтажу НАТО в 14 странах, что также казалось совершенно невозможным. Очень хорошо, что члены Альянса дали четкий ответ, но должна быть практичная часть, чтобы потом не пришлось давать ответ, когда кто-нибудь начнет восстанавливать Берлинскую стену», — заключил министр.

В Берлине неоднократно утверждали, что не намерены отправлять Киеву оружие для войны в Донбассе. В январе с такими заявлениями выступали канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер республики Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках летального вооружения.