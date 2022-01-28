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В Киргизии возбудили дело из-за перестрелки на границе с Таджикистаном

МВД Киргизии возбудило дело о преступлении против мира из-за приграничного конфликта

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Министерство внутренних дел Киргизии возбудило уголовное дело из-за перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщает 24.kg.

«Уголовное дело по статье 402 УК КР ("Преступление против мира") возбуждено ОВД Баткенского района. В отношении пострадавших, которые получили ранения, назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказали в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что в ходе приграничного конфликта военнослужащие Таджикистана, использовав тяжелое огнестрельное оружие, напали на территорию, где проживают мирные граждане Киргизии, а также атаковали здание войсковой части. Военнослужащие и гражданский человек получили огнестрельные ранения.

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Перестрелка на границе двух республик произошла 27 января. Стороны возложили друг на друга вину за начало конфликта. Позже они договорились о прекращении огня. В Таджикистане погибли два мирных жителя, ранены 10 человек. Киргизия сообщала об 11 пострадавших военнослужащих.

Это не первый вооруженный конфликт на границе Киргизии и Таджикистана. В конце апреля 2021 годам там также вспыхнула перестрелка, которая переросла в полномасштабные бои. Причиной послужил давний территориальный спор между двумя странами из-за водораспределительного пункта. Погибли десятки людей, сотни пострадали. Бишкек и Душанбе обвинили друг друга в провокации.

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София Сарджвеладзе
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