Старейшая аквариумная рыбка прожила в аквариуме 90 лет

Старейшей аквариумной рыбкой признан рогозуб Мафусаил, живущий в аквариуме Калифорнийской академии наук. Об этом сообщает Associated Press.

Длина Мафусаила составляет 1,2 метра, а вес — 18,1 килограмма. Точный возраст рыбы неизвестен, но специалисты подозревают, что она прожила не меньше 90 лет. Еще одна загадка — ее пол. По мнению смотрителей, Мафусаил — самка, однако подтвердить это может лишь анализ крови, который пока не делали. Ученые надеются, что смогут уточнить возраст и пол рыбы после изучения крохотного образца ее плавника.

Рогозуба доставили в Сан-Франциско из Австралии в 1938 году. «Эти странные существа, покрытые зеленой чешуей, которая похожа на свежие листья артишока, известны ученым в качестве возможного "недостающего звена" между водными и сухопутными животными», — писала о нем газета San Francisco Chronicle в 1947 году. Тогда Мафусаил еще не считался долгожителем, и в аквариумах встречались рыбы постарше него — в частности, 25-летний рогозуб по прозвищу Дедушка, живший в Чикаго с 1933 года.

В 2017 году Дедушка скончался в возрасте 95 лет, и у рогозуба из Сан-Франциско не осталось конкурентов. По словам его смотрителя Аллана Джана, теперь Мафусаила можно по умолчанию считать самой старой рыбой, живущей в аквариуме. Он утверждает, что рогозуб пристрастился к свежим фигам, любит, когда ему трут спинку и отличается мирным нравом.

«Я предлагаю своим волонтерам представить, что это подводный щенок — очень спокойный и ласковый, — рассказывает Джан. — Конечно, если ее что-то напугает, то последует внезапный всплеск энергии. Но по большей части она спокойна».

В 2018 году стало известно о смерти австралийского паука-долгожителя, за жизнью которого следили с 1970-х годов. Ему было 43 года.