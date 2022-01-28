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СКР возбудил уголовное дело после исчезновения ребенка в Тверской области

СКР: по факту исчезновения ребенка в Тверской области возбуждено уголовное дело

Фото: СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Тверской области исчез ребенок — он пропал еще 27 января. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 28 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Тверской области.

По данным ведомства, до пропажи семилетнего мальчика в последний раз видели в продуктовом магазине в городе Торопец. После этого он пошел в неизвестном направлении. Поиски велись при участии следователей, криминалистов СКР, сотрудников полиции и волонтеров.

Позже ребенка обнаружили патрульные и оперативно на автомобиле Госавтоинспекции доставили в медицинское учреждение. Здоровью мальчика ничего не угрожает. На данный момент неизвестно, носит ли его исчезновение криминальный характер.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить в Тюмени новые камеры после убийства восьмилетней девочки. Школьница пропала без вести 30 июня. Ее тело нашли 19 августа возле озера в 2,5 километра от дома. Бастрыкин отметил, что увеличение количества камер необходимо для обеспечения безопасности.

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Леонид Микуляк
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