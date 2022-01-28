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Россияне оказались готовы платить больше за один вид домов

«Дом.рф»: россияне считают энергоэффективность важным критерием при выборе жилья

Фото: Unsplash

Большинство россиян назвали энергоэффективность здания важным критерием при выборе жилья. К такому выводу пришли аналитики института развития «Дом.рф» и ВЦИОМ. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Более 40 процентов опрошенных оказались готовы заплатить больше за безопасную для планеты недвижимость. Значительная доля пожелавших заплатить больше ради экологии пришлась на молодежь (51 процент) и жителей крупных городов (47 процентов). Однако только каждый второй житель России знал, какое жилье считается энергоэффективным, и лишь шесть процентов сумели назвать класс энергоэффективности своего дома.

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«При этом россиянам свойственен здоровый прагматизм: когда в ходе опроса им объясняли суть энергоэффективности и что она, в частности, позволяет экономить квартплату, большинство соглашались с тем, что это важный фактор при покупке жилья», — отметил руководитель Аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг.

Среди заявивших о важности безопасной для планеты недвижимости оказалось 52 процента любителей квартир и 71 процент граждан, предпочитающих частные дома. Как отмечают эксперты, в особняках экономия на энергоэффективных материалах и технологиях значительно выше. Большинство россиян уверены, что покупка и содержание экологичного жилья потребует дополнительных ресурсов, но 55 процентов респондентов полагают, что все издержки окупятся за счет дальнейшей экономии на коммунальных платежах.

Нина Ташевская
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