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В Петербурге арестовали главврача медцентра после смерти троих пациентов

В Петербурге арестовали главврача медцентра, где трое пациентов погибли после гастроскопии

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал главврача медцентра Евгения Попова после смерти троих пациентов в учреждении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Попова. Срок меры – 26 марта 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что главный врач клиники задержан как подозреваемый.

27 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три пациента. Еще трое попали в реанимацию. Сотрудники клиники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

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Марина Совина
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