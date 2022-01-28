Медведев оценил ситуацию с омикроном в России

Омикрон-штамм приводит к ежедневному заболеванию сотен тысяч человек в каждой стране и становится для России и других стран новым вызовом, с которым надо справляться вместе, используя опыт друг друга. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Появился "омикрон", и каждый день заболевают десятки, сотни тысяч человек в каждой стране. И это совершенно другая нагрузка на систему здравоохранения. С одной стороны, меньше госпитализаций, летальность, слава богу, меньше. Но, с другой стороны, это огромное количество людей, которые все-таки болеют и которым нужно оказывать медицинскую помощь», — сказал он.

По оценке Медведева, мир почти привык жить в условиях другого, более тяжелого, штамма, выработав определенные схемы лечения, однако появление «омикрона» изменило ситуацию.

В своем интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ответил на различные вопросы, которые в том числе касаются пандемии COVID-19, международной безопасности и ситуации на Украине.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что предпосылок к появлению штамма COVID-19, который будет способен вытеснить омикрон, пока нет. При этом, по его словам, риск мутации вируса возникает с каждым новым случаем заражения, потому что изменения происходят в клетках организма человека, а не в воздухе.