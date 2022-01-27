Инфекционист оценил вероятность появления способного вытеснить омикрон штамма

Предпосылок к появлению штамма коронавируса, который будет способен вытеснить омикрон, пока нет, но они могут появиться. Так вероятность возникновения нового штамма в беседе с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По его словам, риск мутации вируса появляется с каждым новым случаем заболевания COVID-19, поскольку он изменяется в клетках организма человека, а не в воздухе. При этом, несмотря на мутации SARS-CoV-2 и возникновение новых инфекций, таких как новый коронавирус летучих мышей NeoCov, к вымиранию человечества это не приведет, считает специалист.

«Человечество когда-нибудь исчезнет, но в ближайшее время нам это не грозит. Если мы просто будем смотреть динамику численности населения Земли, с каждым днем она растет, несмотря на коронавирусную инфекцию. Поэтому за человечество глобально можно быть спокойными», — отметил инфекционист.

Ранее Вознесенский в разговоре с «Лентой.ру» также оценил опасность нового коронавируса из ЮАР для России. Он отметил, что вероятность его распространения незначительна.

27 января стало известно, что ученые из Китая обнаружили в ЮАР новый коронавирус летучих мышей NeoCov, родственный возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способный проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2.